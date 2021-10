Osasco e Barueri fazem 2º confronto da final do Campeonato Paulista nesta terça

Osasco e Barueri voltam a se enfrentar nesta terça-feira (19) pela segunda partida da decisão do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. A partida começa às 18h, no ginásio José Correa, casa das baruerienses, e terá transmissão do SporTV 2.

Se vencerem novamente, as osasquenses conquistam o 16º título estadual da história do clube. Já as baruerienses buscam forçar um terceiro confronto em busca do segundo título do time na competição, o primeiro foi em 2019, em cima justamente das adversárias da cidade vizinha.

O Osasco São Cristóvão Saúde garantiu a vantagem na série melhor de três partidas após derrotar Barueri por 3 sets a 0, parciais de 25/21, 25/20, 25/22, na noite da sexta-feira (15), diante de sua torcida, no José Liberatti. Foi o segundo jogo com público no ginásio, que recebeu 1.200 pessoas, o que representa 30% da capacidade da arquibancada.

Apesar do bom jogo na estreia da final e da vantagem, o clube de Osasco não espera vida fácil em Barueri. “Nós conhecemos bem o potencial delas. São um time jovem, mas de muito talento e bem armado. Não chegaram à toa nessa final e vamos ter que jogar o nosso melhor para superá-las dentro da casa delas. Mas estamos confiantes e muito bem preparadas para mais esse desafio. Vamos jogar com foco, força e fé para conquistar mais esse título para a nossa torcida”, afirma Camila Brait.

FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE VÔLEI FEMININO 2021

15/10 – Osasco São Cristóvão Saúde 3 x 0 Barueri Volleyball Clube (ginásio José Liberatti)

19/10 – 18h – Barueri Volleyball Club x Osasco São Cristóvão Saúde – (ginásio José Correa) – SporTV 2

*22/10 – 19h – Osasco São Cristóvão Saúde x Barueri Volleyball Clube –(ginásio José Liberatti) – SporTV 2 // *Se necessário