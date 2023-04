Osasco e Barueri perdem o primeiro jogo das quartas-de-final da Superliga Feminina de Vôlei

As equipes femininas de vôlei de Osasco e Barueri sairam com derrota do primeiro jogo das quartas-de-final da Superliga Feminina de Vôlei.

O Barueri recebeu em casa o primeiro colocado da tabela, o Praia Clube (de Uberlândia), na noite de quinta-feira (6) e jogou um bom primero set, mas perdeu por 3×1. Agora, o novo encontro com as meninas de Minas Gerais será nessa segunda-feira (10) na Arena Dentil, a casa das adversárias. As comandadas de José Roberto Guimarães precisam da vitória para levar a decisão para o terceiro jogo, também em Uberlândia.

Já o Osasco, jogando fora de casa, não conseguiu superar o Pinheiros em jogo disputado nesta sexta-feira (7) no Ginásio Villaboim, na capital paulista.

As atletas treinadas por Luizomar de Moura perderam por 3×2 e agora precisam da vitória no jogo dois da melhor de três, que será disputado no Ginásio José Liberatti nesta terça-feira (11) para provocar o terceiro jogo, também em Osasco, diante da torcida.