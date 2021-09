Osasco e Barueri se enfrentam na noite desta sexta com transmissão do SporTV

Osasco e Barueri fazem confronto regional na noite desta sexta-feira (17) pelo Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. O duelo acontece a partir das 21h30, no ginásio barueriense José Correa, com transmissão do SporTV 2.

publicidade

Enquanto o Osasco São Cristóvão Saúde luta pela quarta vitória consecutiva e a manutenção da ponta na tabela, Barueri entra em quadra ocupando a quarta posição no Estadual, com um resultado positivo e dois negativos.

A partida desta sexta é a penúltima da fase de classificação. Na próxima semana, dia 24, no ginásio José Liberatti, em Osasco, as osasquenses recebem o Sesi Bauru, no que deve ser o confronto de líderes da primeira etapa do Estadual.

publicidade

O campeonato

Seis equipes disputam o Campeonato Paulista 2021. Além de Osasco, Sesi Bauru, Barueri, Pinheiros, São Caetano e São Carlos se enfrentam em turno único. Os dois primeiros colocados da fase classificatória avançam direto às semifinais e esperam a definição dos adversários, que virão das quartas de final entre o 3º x 6º e o 4º x 5º colocados.

publicidade

As semifinais reunirão o primeiro colocado da fase classificatória contra o vencedor das disputas entre o 4º x 5º, enquanto o vice-líder vai encarar quem passar do duelo entre o 3º x 6º. Os ganhadores avançam à final. Todas as fases da série final – das quartas à decisão – serão disputadas em melhor de três jogos, com a equipe de melhor campanha garantindo a vantagem de mandar a segundo e terceira partidas em seu ginásio.