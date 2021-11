Osasco e Barueri se enfrentam na noite desta terça pela Superliga

Osasco São Cristóvão Saúde recebe o Barueri Volleybal em uma reedição da final do Campeonato Paulista. A partida, válida pela quinta rodada da primeira fase de classificação da Superliga Feminina 21/22 será nesta terça-feira (16), a partir das 20h30, no ginásio José Liberatti, com transmissão do Canal Vôlei Brasil.

A última vez que os dois times se encontraram, Osasco venceu por 3 sets a 0 e conquistou o título estadual. “O time de Barueri é formado por jogadoras jovens e de muito talento. Mesmo com esse retrospecto positivo, não esperamos jogo fácil. O importante é executar o plano tático elaborado pelo Luizomar e dar o nosso melhor do início ao final da partida”, afirma a líbero e capitã osasquense, Camila Brait.

“Barueri é sempre um adversário perigoso”, afirma Tifanny, que segue na ponta na estatística divulgada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) em termos de pontuação. A oposta osasquense lidera na média, com 6,21 pontos por set, e é vice no total, com 87 acertos.

Superliga de Vôlei Feminino: 16/11, às 20h30 – Osasco São Cristóvão Saúde X Barueri Volleybal Club – ginásio José Liberatti (transmissão do Canal Vôlei Brasil)

