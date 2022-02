Osasco e Barueri se enfrentam pela Superliga de vôlei nesta terça-feira

Após o susto com novos casos de covid 19 na equipe, Osasco São Cristóvão Saúde volta à quadra nesta terça-feira (8), pela Superliga. A equipe de Luizomar enfrenta o Barueri, a partir das 19h, no ginásio José Correa, casa do adversário.

publicidade

A partida será transmitida pelo SporTv 2. Será o quinto encontro entre os dois times na temporada. Até agora, após quatro partidas, Osasco tem 100% de aproveitamento, com dois resultados positivos pelo estadual, um pela Copa Brasil e outro no primeiro turno da Superliga.

“O retrospecto ajuda a dar confiança e mostrar que estamos no caminho certo, mas o time delas tem muito potencial e não podemos bobear em nenhum momento. É jogar com 100% de intensidade para ganhar”, afirma a oposta Tifanny.

publicidade

Osasco não entrou em quadra na semana para enfrentar o Curitiba Vôlei em função de infecções pelo novo coronavírus. O clube manteve os protocolos de segurança sanitária e testagem para evitar um surto.

Após controle da situação, o time está liberado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) para ir em busca de mais uma vitória e sustentar a terceira colocação na classificação geral da competição.