Osasco é bicampeã dos Jogos Regionais do Idoso

Com 124 pontos, Osasco se tornou campeã da 22ª edição dos Jogos Regionais do Idoso (JORI), neste domingo (11). Os jogos aconteceram entre os dias 6 e 11 de março, em São Vicente, onde estavam mais de 26 cidades da região.

Os Jogos Regionais do Idoso, idealizado pelo Fundo Social do Governo do Estado de São Paulo, completou 22 anos. E em 2014 Osasco sediou a competição pela primeira vez. Hoje a cidade é considerada uma das que mais apoiam o esporte competitivo na melhor idade.

Depois de um ano sem pódio na classificação geral a cidade voltou a se destacar. Osasco foi ouro no xadrez masculino e feminino, no tênis de mesa feminino A e B, e tênis de mesa masculino B. A cidade também conquistou medalha de prata na dança de salão B, e o bronze no vôlei masculino A, coreografia e no tênis masculino B.

Com os bons resultados a cidade será representada nos Jogos Abertos do Idoso que acontecem de 27 a 31 de março, na Praia Grande. Os dois primeiros colocados de cada modalidade participarão da final estadual.