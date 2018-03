Osasco é Bicampeão do Campeonato Paulista Interclubes de Xadrez

No último domingo (25), a cidade de Osasco foi campeã do Campeonato Paulista Interclubes de Xadrez, na categoria Especial, disputado no Clube Pinheiros, em São Paulo.

Com a vitória, o time de enxadristas osasquenses tornou-se Bicampeão, sendo a principal equipe da modalidade no estadual. Uma vitória conquistada com invencibilidade nas 7 rodadas disputadas no torneio.

“A equipe osasquense liderou isolada na categoria especial, com 15 pontos, somando 14 vitórias e 2 empates, ou seja, performance invicta”, comentou o professor e técnico de Osasco, Wagner Martins Madeira.

Osasco participou com cinco equipes, mobilizando 32 enxadristas no total. Duas equipes disputaram na categoria especial; uma na categoria Primeira, via sistema Schuring; uma equipe feminina na Segunda, via sistema Suíço; e uma outra equipe, de enxadristas seniores, disputando na Terceira categoria, via sistema Suíço.