Osasco é eleita uma das 30 cidades mais aconchegantes para se hospedar no Brasil

O site Expedia Brasil divulgou na quarta-feira (7) o resultado de uma pesquisa realizada ano passado com usuários de hotéis brasileiros, que colocou Osasco como a 8ª cidade mais aconchegante para se hospedar.

Com a 2ª maior economia do Estado, seu polo comercial, o Calçadão da Rua Antônio Agú de Osasco concentra mais de 1.500 estabelecimentos em toda a sua área e cinco shoppings que reforçam a posição da cidade no ranking da economia do Estado.

Outro ponto que beneficia a cidade é a sua localização privilegiada. Por ela passam as principais vias de acesso do Estado: as Rodovias Castello Branco, Raposo Tavares, Anhanguera e Rodoanel.

A cidade possui também 13 parques e um Borboletário Municipal. Aos domingos, das 7h às 16h, a cidade conta com a ciclofaixa, que liga em seus 15,5 km, os dois principais parques Ecológicos da cidade, o Parque Nelson Vilha Dias, no Rochdale, e o Parque Chico Mendes, City Bussocaba.

Reforçando os espaços para a prática esportiva, a Osasco possui o Ginásio de Esporte Professor José Liberatti, palco de importantes competições do Vôlei Nacional, como a Superliga; a Escola de Ginástica Artística Ayrton Senna, que revela talentos para a modalidade; e o Centro Poliesportivo Sebastião Rafael da Silva, o Geodésico, que recebe partidas do Basquete Osasco.

Com tantos atrativos a rede de hotéis se fortaleceu, ampliou a qualidade de serviços ao usuário, abrindo novos nichos para o Turismo de Negócios. Osasco é a única cidade da região que conta com a Casa do Empreendedor, implantada pela prefeitura, visando o desenvolvimento, inovação e empreendedorismo local. O espaço centraliza serviços disponíveis ao empreendedor, na área da formalização de empresas, na capacitação e gestão empresarial.

Quem deseja saber mais sobre as 30 cidades mais aconchegantes para se hospedar basta acessar o link https://viajando.expedia.com.br/30-cidades-mais-aconchegantes-para-se-hospedar/