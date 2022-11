Osasco e Itapevi recebem evento “São Paulo na Copa”

Entre os dias 21/11 e 18/12, Osasco e Itapevi receberão o “São Paulo na Copa”, evento gratuito que contará com transmissão ao vivo de todos jogos da competição e atividades educativas e lúdicas como shows, brincadeiras infantis, exibições artísticas, avaliações físicas, entre outras ativações para estímulo à prática de atividade física.

O projeto é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Esportes com apoio das Prefeituras de Osasco e de Itapevi.

As transmissões ao vivo, atrações musicais, Djs e os aulões (Ginástica Funcional, Aeróbica, Dança, Zumba e Alongamento) serão no Palo Mundo.

Nos outros espaços, haverá atrações para todas as idades como Chute à Gol Inflável, Tobogã, Piscina de Bolinhas, Maquiagens comemorativas, Rapel e Parede de Escalada, entre outras.

As atividades serão separadas por Arenas:

· Arena Kids – brinquedos infláveis como: Chute a Gol, Tobogã, Cama Elástica, Pula pula, Futebol, Basquete inflável, entre outros;

· Arena Color Face – maquiagens criativas para a Copa do Mundo;

· Arena Radical – trará atividades como Rapel, Parede de Escalada, Slackline e Skate Street;

· Arena Massificação Esportiva – com Ação Educativa, diálogo sobre a Conscientização da Atividade Física para todos;

· Arena Avaliação Física – contará com avaliação antropométrica: medidas do peso corporal, estatura e do perímetro de cintura; caracterização dos participantes por meio da aplicação de um questionário sociodemográfico; avaliação da qualidade de vida e do nível de atividade física (WHOQOL) e (IPAQ) e aferição da pressão arterial e Avaliação física postural;

· Área de cobrança de Pênalti – com grama sintética, imitando a área de um campo de futebol, para cobranças de pênalti em goleiro.

Calendário:

– Fase de grupos: 21 de novembro a 2 de dezembro de 2022 / 12 dias (4 jogos por dia);

– Oitavas de final: 3 de dezembro a 6 de dezembro de 2022 / 4 dias (2 jogos por dia);

– Quartas de final: 9 e 10 de dezembro de 2022/ 2 dias (2 jogos por dia);

– Semifinais: 13 e 14 de dezembro de 2022 / 2 dias (1 jogo por dia);

– Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro de 2022 / 1 dias (1 jogo);

– Jogo Final da Copa do Mundo: 18 de dezembro 2022/ 1 dia (1 jogo).

Locais:

· Osasco – Campo do Vila Isabel – Avenida Eucalipto, 281 – Conj. Res Morro Farol

· Itapevi – Parque da Cidade – Estr. da Roselândia, 1175 – Jardim Nova Itapevi