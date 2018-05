Osasco é líder em lançamentos imobiliários na Grande São Paulo, segundo jornal

Levantamento feito pelo jornal Folha de S. Paulo e publicado no domingo, 20, aponta que Osasco recebeu nos últimos cinco anos mais apartamentos do que todas as demais cidades da região metropolitana de São Paulo.

Entre 2013 e 2017, foram lançados no município 19.741 imóveis, segundo pesquisa feita pela publicação junto ao Grupo Zap VivaReal. O número corresponde a 30% das novas unidades da região pesquisada, que engloba Osasco, Guarulhos, Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, São Caetano do Sul e Alphaville.

Ao todo, segundo o jornal, 102 empreendimentos escolheram a cidade para tocar seus projetos. E o tamanho deles chama a atenção. “São condomínios com muitas torres. Osasco conta com 194 unidades por empreendimento, enquanto Santo André, por exemplo, tem 74. Esses grandes condomínios são praticamente bairros novos na cidade”, diz Cristiane Crisci, gerente de inteligência de mercado do Grupo Zap VivaReal.

É o caso do Jardins do Brasil, da Eztec. Distribuídas em um terreno de quase 70 mil metros quadrados, as quatro torres residenciais do empreendimento somam mais de 2.000 apartamentos. Três dos prédios já foram entregues, e um quarto, o Atlântica, tem a conclusão prevista para setembro. Um apartamento, que pode ter área de 89 a 125 metros quadrados, custa a partir de R$ 389 mil. Uma quinta torre deve ser lançada até o começo do ano que vem, segundo a Eztec.

“Foi o nosso primeiro empreendimento em Osasco”, diz Alexandre Tagawa, publicitário da incorporadora. “Nos bairros de São Paulo próximos da região, como Butantã, não há condições para empreendimento nessas dimensões”, assegurou.

O preço médio do imóvel em Osasco, em torno de 40% mais barato que o da capital, também é um atrativo, segundo Celso Petrucci, economista-chefe do Secovi-SP, sindicato de habitação. De acordo com dados da entidade, o metro quadrado em Osasco está em R$ 5.715. No bairro vizinho do Butantã, chega a R$ 8.627.

“A renda per capita da cidade também é boa, fazendo com que seja um mercado promissor em termos de compradores e altamente atrativo para o mercado imobiliário”, afirma Petrucci.

O diretor da Tecnofort, Maurício Michelis, incorporadora com mais de 20 anos de mercado em Osasco, testemunhou essa atratividade. Entre os lançamentos recentes da Tecnofort na cidade está o Horizon Residencial, com plantas de 56 a 72 metros quadrados. Os apartamentos são vendidos a partir de R$ 390 mil.

“De uns tempos para cá, muitas construtoras de fora acabaram vindo para Osasco”, conta Michelis. “Nunca fomos para São Paulo, porque sabemos que lá a briga é de cachorro grande. O problema é que nos últimos anos os cachorros grandes é que acabaram vindo para cá.”

A Gamaro, por exemplo, com sede em São Paulo, escolheu Osasco para lançar o projeto Piscine Home Resort. Com mais de 13 mil metros quadrados de terreno, o complexo de três torres conta com apartamentos que vão de 40 a 78 metros quadrados, além de uma área de lazer com piscina de 50 metros de comprimento e um toboágua. Os apartamentos são vendidos a partir de R$ 310 mil.