Osasco e região amanhecem com névoa e sol aparece neste domingo (21/05)

As cidades de Osasco, Barueri e região amanhecem com névoa fraca, mas sol brilha forte neste domingo (21/05), mostra a previsão do tempo.

Confira como ficam as temperaturas hoje:

Osasco

Mínima: 14ºC

Máxima: 28ºC

Barueri

Mínima: 14ºC

Máxima: 28ºC

Carapicuíba

Mínima: 13ºC

Máxima: 27ºC

Com informações do Climatempo