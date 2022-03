Osasco e região seguem decreto estadual e uso de máscara em locais fechados não é mais obrigatório

Seguindo o decreto estadual assinado ontem pelo governador João Doria (PSDB), o uso de máscara em locais fechados deixa de ser obrigatório nas cidades paulistas. Em Osasco, o prefeito Rogério Lins (Podemos) anunciou a liberação a partir desta sexta-feira (18).

O uso obrigatório do item, no entanto, permanece nas unidades de saúde, como prontos-socorros, hospitais e UBSs, e no transporte público. Nos comércios e escolas, o uso da máscara será opcional.

“Essa medida foi tomada graças ao avanço da vacinação e redução nas internações e óbitos”, declarou o prefeito de Osasco. “Após dois anos de pandemia, estou muito feliz com este novo momento”, comemorou Rogério Lins.

O prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos), usou os Stories do Instagram para celebrar a liberação do uso obrigatório do item. “A vacina tem se mostrado muito eficiente e tem diminuído os números da covid-19 no Brasil e no mundo […]. Eu, como prefeito, estou decretando ainda hoje o fim do uso da máscara em ambientes fechados. A partir de hoje, não é mais necessário”, frisou Igor Soares, na noite desta quinta.