Osasco e São Paulo/Barueri fazem confronto regional no Paulista de vôlei feminino

Nesta sexta-feira (11), Vôlei Osasco-Audax e São Paulo/Barueri se enfrentam pelo Campeonato Paulista Feminino. A partida acontece a partir das 19h30, no ginásio José Liberatti, em Presidente Altino.

As osasquenses vêm de vitória fora de casa sobre o Pinheiros, por 3 sets a 0, no sábado (5). Já as baruerienses foram derrotadas em casa por 3 sets a 0 pelo Sesi Vôlei Bauru, na sexta (4).

…

