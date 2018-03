Osasco empossa membros do Conselho Municipal da Saúde

Na terça-feira, 13, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), empossou dois novos conselheiros da Saúde Municipal 2018/2020, formado por 32 membros, sendo 16 titulares e 16 suplentes, que pertencem a sociedade civil, entidades de classes e funcionários públicos.

Lins falou sobre a importância e o papel do membro do conselho da saúde. “Quem participa de um conselho vai nos ajudar a fiscalizar e pontuar os problemas. O conselheiro, em parceria com o poder público, ajudará a oferecer uma saúde melhor para todos”, disse o prefeito. “Os conselheiros estão nas pontas, no dia a dia com a população, e às vezes podem detectar uma falha e nos alertar, para que adotemos as medidas que irão beneficiar a população e fazer com que o serviço funcione melhor”, complementou o prefeito.

Já o secretário de Saúde, José Vido, disse que a data era importante para a saúde pela posse dos novos membros do conselho. “São voluntários dedicados. Todos os senhores tem uma longa história na saúde e se preocupam com o atendimento. Sempre tivemos uma relação excepcional com o conselho desde 2017. O conselho ajuda, orienta e ouve a população. Ele traz as reclamações, critica e fiscaliza e tudo isso é muito importante”.

Relação dos membros titulares: Luísa Ivana Almeida da Silva; Francisco Edson Rodrigues; Eduardo Dias da Cunha; Avedis Gudgenian; Elaine Aparecida Bueno Spitaletti; Nilton Barbosa; Laís Vignati Ferreira; Maria Zilda Duarte Vieira; David Novaes Schettini; Mauro Bispo de Souza; Antonio Onofre França de Queiroz; Maria José dos Anjos; Júlio Carlos Schmidt; Edna Maria Brasil; Rubens Fernandes Bernardino e Ana Paula Brito Bomes Botturi Cavalcante.

Relação dos membros suplentes: Francisco Bezerra do Vale Neto; Aparecido Silva; Leila de Oliveira Encarnação; Marcos Ferreira Costa; Neusa Lessi Rodrigues; Lucia Lustosa Felix Bernardo; Rejane Santos; Maria Angélica Duarte Magalhães; Victor José Moreira; Giseli Esteves; João Ricardo Morina; Adriana Alves; Bernadete Eli Roncoli; Cícero Raimundo dos Santos; Roque Prata Ribeiro e Reinaldo da Silva Freitas.