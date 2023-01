Osasco encara Sesi fora de casa nesta sexta-feira (20) pela Superliga da Vôlei

Em boa fase, o Osasco Vôlei joga fora de casa nesta sexta-feira (20) em busca de se manter em boa classificação na tabela da Superliga Feminina de Vôlei.

publicidade

O time comandado pelo técnico Luizomar vai até Bauru, onde enfrenta o Sesi, na Arena Paulo Skaf, a partir das 18h30 (com transmissão do SporTV e do Canal Vôlei Brasil).

A partida é válida pela segunda rodada do returno da competição e a equipe osasquense entra em quadra após a sólida vitória por 3 sets a 1 no clássico contra o Sesc Flamengo.

publicidade

O jogo desta sexta-feira pode ser considerado um duelo direto pela segunda posição. Isso porque, além da pequena diferença, o time de Bauru (22 pontos) tem um jogo a menos que o Osasco (25 pontos).

“Sabemos da importância dessa partida em relação a tabela e a sequência do campeonato. Por isso nos preparamos muito bem. Com treinos intensos e direcionados de acordo com as marcações do Luizomar e sua comissão técnica”, afirma Natinha, melhor passadora da Superliga, com 74% de aproveitamento na recepção.

publicidade

Se conseguir bater o adversário, Osasco vai devolver o resultado negativo do primeiro turno, quando foi superado pelo Sesi, no ginásio José Liberatti, pelo placar de 3 a 1. “Não existe nenhum sentimento de revanche ou vingança por conta de jogos anteriores. Cada jogo é uma história e traz seus aprendizados. Vamos para Bauru em busca de fazer o nosso melhor jogo, lutar e conquistar a vitória”, completa a ponteira/oposta Tifanny.