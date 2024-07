Osasco entrega reforma do Parque Ecológico Inácio Pereira Gurgel, no Km 18

A Prefeitura de Osasco inaugurou no sábado (29), a reforma do Parque Ecológico Inácio Pereira Gurgel, localizado na Rua Nossa Senhora do Rosário, 506, no Km 18. O parque, que funciona diariamente das 7h às 18h, passou por uma ampla revitalização conduzida pela Secretaria de Serviços e Obras.

As melhorias incluem um novo paisagismo com plantio de mudas, playground para crianças, academia ao ar livre, repintura da pista de caminhada e restauração do entorno da nascente. O lago do parque, que abriga patos e tartarugas, ganhou dois chafarizes.

Durante a cerimônia de entrega, o prefeito Rogério Lins ressaltou a importância do espaço para a comunidade: “Esse espaço da família ficou lindo e tem a contribuição de muita gente. É uma obra diferente na nossa cidade, com uma concepção de educação ligada ao meio ambiente, lazer e esporte”.

O parque também abriga o CEMEI Escola Parque, que atende 92 alunos entre berçário e pré-escola, e o Viveiro de Mudas da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre).

A inauguração contou com a presença de diversos secretários municipais e vereadores, além de Lucinda Alves Gurgel, sobrinha de Inácio Pereira Gurgel, que dá nome ao parque ecológico.