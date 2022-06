Osasco envia 4,7 toneladas de alimentos, roupas e cobertores a Pernambuco

Na madrugada desta quinta-feira (9), saiu de Osasco com destino ao Pernambuco um caminhão carregado com mais de 4,7 toneladas de alimentos, mil litros de água, roupas, calçados e 400 cobertores. As doações são destinadas às famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiu o estado nordestino nas últimas semanas.

As doações estão previstas para chegar em Pernambuco no sábado (11) e serão distribuídas em vários pontos de arrecadação, sendo um deles em Recife, capital pernambucana.

A mobilização foi organizada pelo Fundo Social de Solidariedade de Osasco, que contou com o apoio logístico da empresa Braspress, líder no transporte de encomendas do país.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Osasco, Aline Lins, e o prefeito Rogério Lins acompanharam o carregamento. “Temos certeza que essas doações contribuirão muito com as famílias que estão passando por um momento de recuperação e reestruturação. A família do meu esposo é de Pernambuco, então a gente se sensibiliza ainda mais. Osasco está à disposição do povo pernambucano e torce por dias melhores a todos”, disse Aline.

“Hoje é um dia muito especial para Osasco. Quero agradecer a cada um que contribuiu e à empresa Braspress que vai levar nossas doações às famílias de Pernambuco gratuitamente. Deus abençoe a todos”, reforçou o prefeito Rogério Lins.

Os alimentos foram arrecadados com o show do Luan Santana, no último domingo (5), que trocou o ingresso por 1kg de alimento não perecível para ajudar Pernambuco. Também somam-se doações do Mercado Rossi, Carreta Explosão, Osasco Audax e servidores.