Osasco está entre as 10 cidades mais empreendedoras do país, aponta pesquisa

Osasco é a oitava cidade mais empreendedora do Brasil, na Pesquisa divulgada na última semana pela Escola Nacional de Administração Pública.

A pesquisa analisa fatores fundamentais para o empreendedorismo, como ambiente regulatório (tempo de processos, tributação e complexidade burocrática); infraestrutura (transporte urbano e condições urbanas); mercado (desenvolvimento econômico e clientes potenciais); acesso a capital (operações de crédito por cidade, proporção relativa de capital de risco e capital poupado per capita); inovação; capital humano (acesso e qualidade da mão de obra básica e mão de obra qualificada) e cultura empreendedora (imagem do empreendedorismo).

O município obteve pontuação, 7,71, ficando logo atrás de São José dos Campos (7,70 Pontos) e à frente de Joinville (7,68). São as três únicas cidades não capitais de estado entre as dez primeiras do ranking, de um total de 101 analisadas.

Osasco também figurou em segundo lugar no quesito acesso a capital, com 10,02 pontos, logo atrás da própria capital paulista (11,98 pontos); segundo colocado em cultura empreendedora (7,64); e quinto no item mercado, com 7,88 pontos.

ICE

O Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) foi lançado em 2014, e está em sua 6ª edição. Desde 2020, o relatório passou a ser construído em parceria entre a Endeavor e a Enap.

O ICE 2022 foi construído com dados disponíveis, em sua maioria, no ano de 2021. Portanto, o índice de um ano diz respeito ao ‘retrato’ da realidade que os dados apontaram no ano anterior.

O ICE tem como objetivo analisar o ambiente de negócios das 100 + 1 cidades mais populosas do Brasil para mostrar quais possuem as condições mais propícias para o desenvolvimento do empreendedorismo e por quê.