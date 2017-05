O secretário de Saúde de Osasco, José Carlos Vido, comentou sobre as críticas à área por parte de parlamentares e de manifestantes que foram à Câmara Municipal recentemente protestar. “A cidade como um todo estava um caos quando o Rogério Lins assumiu e a Saúde é a área mais sensível, onde as pessoas mais sentem”, analisou, em entrevista.

“Infelizmente ainda não atingimos os objetivos. Os medicamentos, contratações de médicos, adequações, reformas, dependem de licitação. Enquanto não se concluir os processos de licitação, não teremos nossos estoques normalizados. Hoje, o que é mais fácil, em todas as cidades, é falar mal da Saúde”, afirmou Vido.

De acordo com o secretário, “daqui três ou quatro meses, aí sim, nosso projeto de renovação estará implementado e funcionando”.

Vido afirmou ainda que “hoje já se sente [uma melhora com relação ao início da nova gestão, em janeiro]. Muitas ações foram implementadas no novo governo. Não tínhamos agulhas, seringas, nada. Nosso estoque de medicamentos era zero, não tinha recurso para fazer um curativo. Emergencialmente estamos suprindo as necessidades, apagando incêndios. E paralelamente estamos andando com as nossas ações, os projetos do governo”.

Vido declarou ainda que, dos que têm participado de manifestações com críticas à Saúde em Osasco, “muitos estiveram no governo anterior e são causadores desta situação”.