Osasco firma convênios com a cidade-irmã de Xuzhou, na China

Representantes da Diretoria de Relações Internacionais da Prefeitura de Osasco participaram da Conferência Internacional de Intercâmbio em Xuzhou, na província de Jiansu, na China, no fim de abril, e firmaram o compromisso de troca de profissionais nas áreas de Saúde e Esporte e Recreação. Osasco e Xuzhou são cidades-irmãs desde 1999.

A conferência reuniu representantes de cidades do Brasil, Finlândia, Rússia e China, para discutir protocolos de intenções entre as municipalidades. Osasco esteve representada pelo diretor de Relações Internacionais, José Rodrigues Onetto.

Uma das primeiras iniciativas acertadas entre os osasquenses e a administração de Xuzhou está ligada ao esporte, com a troca de técnicos de futebol enviados por Osasco, e o recebimento de técnicos de tênis de mesa e de badmington, e de dois profissionais da área da Saúde, que trarão a experiência chinesa em tratamentos e cuidados da população mais idosa, com base na tradicional medicina chinesa, durante o período de três a seis meses.

Em contrapartida, dois técnicos de Saúde de Osasco permanecerão este período na cidade de Xuzhou para capacitação e atuação no sistema chinês de saúde básica.

Para 2019, quando a irmandade entre Osasco e Xuzhou completa 20 anos, estão previstas duas visitas de delegações chinesas a Osasco.

Com uma área 163 vezes maior que Osasco, a cidade chinesa tem cerca de 2.600 anos de história. É a 36ª maior cidade do país e possui quase 9,5 milhões de habitantes em seus distritos e condados. A cidade passa por um fenomenal crescimento, sendo considerada uma das mais importantes do entroncamento logístico da China. Pequim e Shanghai estão a apenas 3 horas de Xuzhou.

Finlândia

Da conferência, outros convênios de cooperação técnica ainda poderão surgir para Osasco, de acordo com a Prefeitura, na área da Educação, com a LUT (Laaperanta University of Technology), na cidade de Laaperanta, Leste da Finlândia, que acolhe, anualmente, alunos de graduação e pós-graduação de todo o mundo.