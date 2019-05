Osasco ganha hoje 2º Hospital Veterinário Público

Será inaugurado na tarde deste sábado (11), o segundo Hospital Veterinário Público Municipal de Osasco, na zona Norte. O prefeito Rogério Lins afirma que este é “o maior hospital veterinário público do Brasil”.

Segundo ele, a unidade oferecerá todas as especialidades, raio-x, exames de imagem, laboratório clínico, contando com seis salas de atendimento de clínica geral, três centros cirúrgicos, sendo um para cirurgias de tecidos moles, um ortopédico e um centro cirúrgico geral, além de auditório para cursos e palestras.

O Hospital Veterinário Público – Unidade Zona Norte oferecerá consultas gratuitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

As consultas serão tanto por encaminhamento do Hospital Veterinário “Manchinha”, o primeiro da cidade, no Pet Parque, no Jardim Wilson (inaugurado em fevereiro), ou diretamente no local.

O sistema de atendimento será o mesmo do “Manchinha”, com distribuição de senhas a partir das 7h30.

O hospital será administrado pela Associação de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa), mesma que está à frente do Manchinha.

SERVIÇO

Inauguração do Hospital Veterinário Público – Unidade Zona Norte

Dia: 11/5 (sábado)

Horário: 14 horas

Local: Hospital Veterinário Público – Unidade Zona Norte / Avenida Lourenço Belolli, 1.480 – Parque Industrial Mazzei

1º Hospital Veterinário de Osasco já realizou mais de 2 mil atendimentos gratuitos

Desde que entrou em funcionamento, em 23/02, o Hospital Veterinário Público de Osasco – Unidade “Manchinha”, no Pet Parque, no Jardim Wilson, já realizou mais de 2 mil atendimentos, segundo a administração municipal.

O atendimento na unidade é gratuito e voltado para moradores de Osasco. É necessário apresentar documento pessoal e comprovante de endereço.

O Manchinha funciona ao lado do Pet Parque, na avenida Franz Voegeli, 930, Jardim Wilson, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com distribuição de 30 senhas por dia, a partir das 7h30.

A unidade é administrada pela Associação de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa) e conta com sala de espera, setor administrativo, centro cirúrgico, dois consultórios, salas para exames de coleta de sangue e imagem, refeitório para os funcionários e dois banheiros.

A equipe é composta por dois clínicos, dois cirurgiões, um anestesista, três enfermeiros, três auxiliares de limpeza e dois recepcionistas. O local oferece serviços de baixa complexidade: clínica médica, cirurgia geral, ultrassonografia e hemograma completo.