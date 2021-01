Osasco ganhará Castramóvel para cães e gatos em fevereiro, diz prefeito Rogério Lins

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), afirmou que o município ganhará um Castramóvel, consultório veterinário móvel e gratuito para cães e gatos, no mês que vem. “Em fevereiro, fiquem atentos: começaremos o nosso Castramóvel nos bairros”, escreveu Lins, nas redes sociais, na noite desta terça-feira (5).

A unidade móvel de saúde realizará serviços de castração grátis e percorrerá os bairros mais carentes do município, sendo ainda, aqueles que tenham mais dificuldades de acesso ao Hospital Veterinário Público de Osasco, que fica na zona Norte.

A previsão é que, em um ano, sejam realizadas 3 mil castrações gratuitas no Castramóvel. A empresa contratada para realizar o serviço, por meio de licitação, receberá R$ 500 mil do Fundo Manchinha. A indenização foi paga pelo grupo Carrefour ao município após o episódio que comoveu o país, em novembro de 2018, quando a agressão cometida por um segurança do Carrefour de Osasco resultou na morte do cachorro Manchinha.

