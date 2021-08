Osasco ganhará centro de acolhimento para autistas

A cidade de Osasco receberá o primeiro Centro de Referência de Acolhimento a Autistas e Familiares do Estado de São Paulo. O equipamento oferecerá atendimento especializado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

publicidade

A construção do Centro de Acolhimento é uma iniciativa da Associação Brasileira Autismo Conexão, a ABRAAC Osasco, em parceria com a Prefeitura, que concedeu o terreno, localizado no Jardim D’Abril, à entidade.

Na sexta-feira (20), o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins; da deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP) e a presidente da ABRAAC, Rosana Rossato, visitou o terreno onde o espaço será construído. “Com certeza esse equipamento será referência para todo o Brasil. Teremos muito orgulho do que será construído aqui”, disse Rogério Lins.

publicidade

Localizado na rua Francesco Di Nizzo, o Centro de Acolhimento contará com uma equipe de profissionais de diversas áreas como fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicoterapia, fisioterapia especializada, odontologia, psicopedagogia e nutricionista.

Atualmente, a ABRAAC Osasco realiza mais de 400 atendimentos mensais em local improvisado na Rua Melvin Jones, no Centro da cidade.

publicidade

OPORTUNIDADES// Inscrições abertas em Osasco para programa Bolsa-Trabalho que paga R$ 535 a desempregados