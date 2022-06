Osasco ganhará duas unidades da Escola do Futuro em período integral, diz Rogério Lins

Osasco ganhará duas unidades da Escola do Futuro em período integral, diz...

Serão construídas em Osasco duas unidades da Escola do Futuro, modelo que oferece educação em tempo integral. A informação foi divulgada pelo prefeito Rogério Lins (Podemos), na noite desta terça-feira (7).

De acordo com Rogério Lins, uma escola será localizada na zona Sul e a outra na zona Norte da cidade. “Serão 6.500 metros quadrados, distribuídos em dois andares com piscina aquecida, auditório para 230 pessoas, parque externo e salas de aulas multi uso destinadas ao ensino inovador e tecnológico”, disse o prefeito.

As Escolas do Futuro em Osasco terão ainda ateliê criativo, entre outros espaços para atividades criativas e lúdicas e quadra poliesportiva. “Teremos em Osasco um dos melhores sistemas educacionais do Brasil”, completou Lins.

