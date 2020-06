Osasco: Gelso Lima se reaproxima de Rogério Lins e pode ser vice dele na próxima eleição

O economista e ex-secretário municipal Gelso Lima (Patriota) voltou à base de apoio à pré-candidatura do prefeito Rogério Lins (Podemos) à reeleição na próxima disputa municipal em Osasco. Gelso deve coordenar a campanha de Lins e seu partido articula para tentar emplacá-lo como vice na chapa.

O ex-secretário municipal deixou o Podemos em abril, ingressou no Patriota, e se aproximou do vereador Elissandro Lindoso, o Dr. Lindoso (Republicanos), pré-candidato a prefeito que deve ser um dos principais adversários de Rogério Lins na eleição. A expectativa era que ele fosse coordenador da campanha de Lindoso e até mesmo vice na chapa.

Mas as conversas com Lindoso não avançaram e a deputada federal Renata Abreu (SP), presidente nacional do Podemos, articulou uma reaproximação entre Gelso e o atual prefeito de Osasco.

“Conversamos e recebemos o convite de composição em alguns grupos da cidade. Entretanto, retomamos a conversa com o Rogério, de forma democrática e transparente, definimos o rumo a seguir juntos pela cidade de Osasco”, afirmou Gelso Lima.

O apoio do Patriota à reeleição de Rogério Lins foi confirmado em reunião na noite de sexta-feira (19), com a presença do Secretário da Executiva Nacional, Paulo Cordeiro, e participação por videochamada do presidente Nacional do partido, Adilson Barroso.

Rogério Lins declarou: “Estou muito confiante com esse grupo político e posso afirmar que, se não for o primeiro, é o segundo partido que tem a melhor composição para disputar a eleição em nossa cidade”.