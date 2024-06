Osasco inaugura nova sede da 4ª Companhia da Polícia Militar

A Prefeitura de Osasco, em parceria com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, inaugurou na quinta-feira (20) a nova sede da 4ª Companhia do 14º BPM/M. Localizada no Centro Esportivo Domingos Piteri, conhecido como Poli Ayrosa, a instalação promete melhorar o atendimento policial à comunidade osasquense.

publicidade

Durante a cerimônia, o prefeito Rogério Lins assinou o decreto de concessão de uso da área pela PM e destacou a importância da unidade para a região. “Estamos realizando um sonho de toda a comunidade. Esta nova sede trará mais infraestrutura para o policiamento e cuidado com as famílias”, afirmou Lins.

Esta é a segunda sede da PM inaugurada em Osasco nos últimos sete meses, seguindo a entrega da 3ª Companhia do 14º BPM/M no bairro de Quitaúna no final de 2023. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a segurança pública.

publicidade

O evento contou com a presença de autoridades locais e estaduais, incluindo deputados estaduais e comandantes da Polícia Militar. Durante a solenidade, o prefeito Rogério Lins foi homenageado com a Medalha Governador Pedro de Toledo, reconhecendo seus serviços prestados a São Paulo.