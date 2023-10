Osasco inicia Campanha de Multivacinação

A Secretaria de Saúde de Osasco deu início nesta segunda-feira (2) a Campanha de Multivacinação, que vai até 27 de outubro.

publicidade

A campanha oferecerá todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação do SUS (Sistema Único de Saúde), incluindo aquelas destinadas às crianças, como a tríplice viral, pentavalente e a vacina contra a poliomielite; adolescentes, com destaque para a vacina contra o HPV e a meningocócica; e adultos, com vacinas como a da gripe e a da febre amarela.

As vacinas estarão sendo aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde (veja os endereços aqui) e também nos Centros de Atenção aos Idosos, do Km 18 ou Presidente Altino, para os maiores de 60 anos.

publicidade

O DIA “D” está marcado para o sábado (7), somente nas UBSs, das 9h às 16h.