Osasco inicia campanha de vacinação contra a raiva

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, inicia no dia 24, segunda-feira, a Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos. A ação segue até o dia 31 de agosto em pontos fixos e itinerantes, de segunda a sexta, das 9h às 16h, em diversos bairros da cidade.

Neste ano, a campanha conta com o apoio dos militares do 2º Batalhão da Polícia do Exército – Batalhão General Ventura. A meta estipulada pelo Instituto Pasteur é vacinar 80% da população animal, ou seja, cerca de 75 mil pets.

Segundo o secretário de Saúde, José Carlos Vido, a raiva está controlada, mas isso não isenta da responsabilidade os donos de levarem seus bichos de estimação para vacinar.

Ele ressalta que a vacinação é obrigatória por lei e é o fator de maior relevância para garantir a manutenção de controle da raiva nas populações de cães e gatos e por consequência na população humana.

A vacina antirrábica deve ser aplicada a partir dos três meses de idade. Vacinar faz parte da posse responsável de animais, que também inclui cuidados como fornecer alimentação adequada e água, passeios (sempre com coleira e guia) e cuidados com a saúde.

De acordo com Magda Pedroso, médica veterinária do Centro de Controle de Zoonoses, somente a vacina pode imunizar cães e gatos contra a doença.

Informações úteis:

•Cães e gatos não devem ter livre acesso à rua;

•Ao sair com animal mantenha-o sob controle, utilizando coleira e guia;

•Nunca provoque um animal;

•Não toque em animais estranhos, feridos ou que estejam se alimentando;

•Não aparte brigas entre animais, nem mexa com fêmeas e suas crias

Em caso de acidentes por mordedura ou arranhadura de cães e gatos:

1.Lave o ferimento com água e sabão e procure orientação médica;

2.Identifique o animal agressor e seu proprietário;

3.Caso o cão ou gato seja conhecido, observe o animal por 10 dias;

4.Caso o animal não tenha dono, desapareça, adoeça ou morra, procure imediatamente orientação com o Centro de Controle de Zoonoses, pelos telefones 3696-9390 ou 3686-0135.