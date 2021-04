Osasco inicia semana com menos de 60% dos leitos de UTIs ocupados

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados aos pacientes com covid-19 nos hospitais de Osasco nesta segunda-feira (19) estava em 58,8%, o menor número desde o início do ano. A taxa de leitos de enfermaria chegou a 55,3%.

O prefeito Rogério Lins (Podemos) usou as redes sociais para comemorar a queda no número de internações no sistema de saúde da cidade, que chegou a beirar o colapso em março, quando registrou taxas de ocupação superiores a 95% nas UTIs. “Graças a Deus, pela 1ª vez nesse ano de 2021, iniciamos uma semana com menos de 60% de ocupação de leitos de UTI Covid. Se todos continuarem colaborando e tomando os cuidados necessários, dia após dia, venceremos gradativamente essa guerra. Lembrem-se que a pandemia não acabou, ainda precisamos muito de todos”, declarou.

Nas últimas semanas, a administração municipal realizou uma série de medidas e ampliações nos hospitais que atendem pacientes com covid-19. Além de entregar novos leitos de enfermaria e de UTI no Hospital Antônio Giglio, a Prefeitura aderiu ao mega feriado para desafogar o sistema de saúde.

Osasco tem 39.808 casos de covid-19 confirmados até esta segunda-feira (19). Destes, 37.988 são de pessoas que já se recuperaram, segundo o boletim divulgado pela Prefeitura. Até o momento, o município registra 1.620 mortes em decorrência da doença.

