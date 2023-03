Osasco inicia vacinação com a bivalente para pessoas acima de 50 anos com comorbidades

A Secretaria de Saúde de Osasco inicia mais uma fase de vacinação contra a covid-19 com a bivalente, que protege contra a cepa original do coronavírus e as variantes. Nesta etapa, serão vacinadas pessoas com 50 anos ou mais com comorbidades.

A comprovação da comorbidade poderá ser feita no próprio registro de doses anteriores de vacina contra a covid, receitas, exames ou relatório médico. Além disso, a vacinação continua para gestantes, quilombolas e indígenas, a partir de 12 anos de idade.

Pessoas que só receberam uma dose da vacina monovalente terão que se vacinar com a segunda dose antes de tomar a bivalente.

A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde de Osasco. Os endereços e horários de funcionamento poderão ser consultados em saude.osasco.sp.gov.br.