Osasco inicia vacinação contra a raiva nos bairros pela zona Norte; veja onde vacinar seu pet

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, inicia nesta quarta-feira, 1º de agosto, a segunda etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica. Ela segue até o dia 31/8, com postos volantes percorrendo os bairros, sempre das 9h às 16h.

Além disso, a Prefeitura mantém o posto fixo de vacinação no Núcleo de Controle de Zoonoses (Avenida Lourenço Belloli, 1.480, Parque Industrial Mazzei), de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, que atenderá enquanto houver estoque de vacinas; e um posto alternativo no Quartel da Defesa Civil (Rua José Júlio, 333, Jardim Sindona), de segunda a sábado, das 9h às 16h.

Devem ser vacinados cães e gatos a partir dos 3 meses de idade. Não podem ser vacinados os animais debilitados, fêmeas prenhas ou animais que estejam em tratamento. Os cães devem ser levados com coleira, guia e focinheira, se necessário.

A raiva é uma doença transmitida por mordidas, arranhões ou lambeduras de animais aos seres humanos. Anualmente ocorre a Campanha de Vacinação Antirrábica, com doses gratuitas da vacina. Neste ano, a meta em Osasco é imunizar 55 mil cães e 11 mil gatos.

SERVIÇO

Postos fixos, de 1 a 31 de agosto:

Núcleo de Controle de Zoonoses

(Avenida Lourenço Belloli, 1.480 – Parque Industrial Mazzei)

Segunda a sexta-feira, das 9h às 15h

Quartel da Defesa Civil

(Rua José Júlio, 333 – Jardim Sindona)

Segunda a sábado, das 9h às 16h

Postos Volantes

Sempre das 9h às 16h

Lista dos postos volantes de vacinação antirrábica

DIA 1/8 – QUARTA-FEIRA

ALIANÇA – EE. Marina Haidar – Rua João Arnus, 28 – Feira de Quarta

H.MARIA – Rua Padre Vieira com Rua Vicente Rodrigues – em frente a Creche

PIRATININGA – EMEI Lourdes C. Farias – R. Anhanguera/R. Martim Afonso

IAPI – Praça Benedito L. Silva

DIA 2/8 – QUINTA-FEIRA

ROCHDALE – Praça Hiraku Yamato – Av. Brasil com R. Agudos

ROCHDALE – Rua Paula Rodrigues com Av. Brasil

ROCHDALE – Parque do Rochdale/ Estádio do Rochdale – Av. Brasil

ROCHDALE – Av. Cruzeiro do Sul com Rua Manaus

CANAÃ – EE. Hugo r. de Almeida – Rua Imaculado Coração de Maria



DIA 3/8 – SEXTA-FEIRA

ELVIRA – EE. Profª Francisca Lisboa Peralta – R. Prof.Lourenço Filho, 506

MUNHOZ JR – EE.Francisco Matarazzo Sobrinho -Rua Piacatu

MUNHOZ JR – EMEF João Campestrini – Rua Reinaldo Ceschini,77

MUNHOZ JR – EE Josué Benedito Mendes ( Verdão)

BEL JARDIM – R. Sadamitu Omosako – Pça atrás do CRAS.

DIA 6/8 – SEGUNDA-FEIRA

BARONESA – EE. Victor Brecheret – Av. João Ventura dos Santos

IMPERIAL – Estacionamento do P.S. Helena Maria

BONANÇA – R. João R. Rodrigues/R. Maurício Binatti ( Pista de Skate)

BONANÇA – EMEI Maria Aparecida C. Rodrigues – R. Roberto C. Sassounian

AÇUCARÁ – Rua Assembleia de Deus

DIA 7/8 – TERÇA-FEIRA

MUTINGA – R. Fortunato Pulherini/Rua Cmendador Vaz de Moraes

MUTINGA – EE. Prof. Alcyr Porciúncula – Rua Topázio/Av. Pres. Médici

REMÉDIOS – Rua Canario c/ Rua Arthur Friednrich – Ponto final do vila dos Remedios

VILA SÃO JOSÉ – Praça Luigi Grossi – Rua Giuseppe Gheraldini

VILA AYROSA – EMEF Tobias B. Menezes/EMEI Yolanda B. Vicenti – Rua Joana D’Arc,147

DIA 8/8 – QUARTA-FEIRA

VILA MENK – E.Dr. Aureliano Leite – Rua Nair Lucíola Rodrigues

V.MENK – Rua Cerqueira César com Rua Luiza Rossini Tirola

JD.SANTA RITA – Estrada do Arian

JARDIM D’ÁVILA – Rua Moacir Salles D’Ávila com Rua Roberto Parente

JARDIM D’ÁVILA – Praça Vespasiano

DIA 9/8 – QUINTA-FEIRA

JD. NOVA AMÉRICA – Rua Canadá, 200 (Guarda Municipal)

JD. ORIENTAL – Praça da Fonte

JD. D’ABRIL – EE. Prof.Rosa Bonfiglioli – R. Prof. Rafaela G. Afonso,17

JD. DA GLÓRIA – Praça Francisco Bispo da Cruz , Praça das Seringueiras / R. Bruno Bizarro

CITY BUSSOCABA – Parque Chico Mendes – Portão da Equoterapia

DIA 10/8 – SEXTA-FEIRA

JAGUARIBE – EE.Prof. Luciano Biondo – Av. Flora,708

BUSSOCABA/PRIMAVERA – Av. Novo Osasco – Rua Boaventura Valério Miranda

BUSSOCABA /HELENA – EE.Prof. Orlando Geríbola – Rua Sociedade Esportiva Palmeiras,10

OLARIA DO NINO – Rua Alagoana – Pça do lado do PS

N.OSASCO/BELMONTE – EE. Graciliano Ramos – Rua Estrela,2003

DIA 13/8 – SEGUNDA-FEIRA

NOVO OSASCO – Terminal do Novo Osasco – Pracinha

CONCEIÇÃO – PSA Lia Buarque M. Gasparini – Rua N. Sra. Aparecida, 155

CONCEIÇÃO – Rua Monte das Oliveiras esq R. Nazaré- Pça. atrás da quadra da escola Gaban

CONCEIÇÃO – em frente à Fundação Bradesco – R. José Terto dos Santos, s/nº

CONCEIÇÃO – Via Transversal Sul, altura do 60 – em frente aos predios

DIA 14/8 – TERÇA-FEIRA

FAZENDINHA – CEU das Artes – R. Nelson Mandela – terminal 1º Maio

SANTA MARIA – EMEIEF Messias G. da Silva – Rua Eugênio Pacelli

SANTA MARIA – Av. Victor Civita altura nº 1040 ( antigo Posto da Guarda Municipal)

SANTA MARIA – Estrada das Rosas, em frente ao supermercado Qualy Mix – alt. 1146

REC. DAS ROSAS – R. Ulisses Guimaraes c/ Jânio Quadros – na PÇA

DIA 15/8 – QUARTA-FEIRA

LARGO DO LOFREDO – Praça da Quermesse – Rua. Mal. Alfredo Belardi

SÃO VICTOR – EE. Oguiomar Ruggieri – Rua João Tertuliano Raposo

SÃO VICTOR – Praça 15 de Novembro – Rua Brasília/Rua Veneza

METALÚRGICOS – Parque do Jardim Metalúrgicos

VELOSO – EE. Antonio Almeida Jr. – Rua XIV/R. César Ladeira – Pça da quadra

DIA 16/8 – QUINTA-FEIRA

JARDIM TURÍBIO – EE. Tarsila do Amaral -Av. Benedito Alves Turíbio

JARDIM TURÍBIO – Pça Justino Felix da Silva – R. Benedito A. Turíbio c/ R. Manoel G. Gonçalves( final ônibus Jd. Veloso)

PADROEIRA – EE. Leonardo Villas Boas – Rua José Barbosa de Siqueira,71

PADROEIRA II – PSA Padroeira II – R. Sizenando Gomes de Sá – na PÇA

BANDEIRAS/CIPAVA II – EMEF. Oscar Pennacino – R. Jaime Pires Martins

DIA 17/8 – SEXTA-FEIRA

SANTO ANTONIO – Praça do Salgado – Rua Vicente Celestino

SANTO ANTONIO – CEO – Av. Internacional c/ R. João de Andrade (antigo Pça dos Artistas)

SANTO ANTONIO – Colégio Prisma -Av. João de Andrade/R. Ali Saad

JD ROBERTO (VAN) – Av. Maria dos Anjos da Conceição – Pça. em frente o bar / prédios ( alt. Nº 501)

JARDIM ROBERTO – Praça Maria José da Silveira – Av. Mal. João Batista M. de Moraes

DIA 20/8 – SEGUNDA-FEIRA

CIRINO – R. Valdir Soares Lopes,16

CONJUNTO VITÓRIA – CEMEI Alberto Santos Dumont – Rua Macedônia,500

V. MAURÍCIO/CALIFÓRNIA – EE Cecília Castelani – R. Antonio José Nurchis,672

PESTANA – EE. Prof. Américo Marco Antonio -Rua João Mirassol,04

VILA YOLANDA – EE.Fanny Manzoni -Rua Delfino Cerqueira,136

DIA 21/8 -TERÇA-FEIRA

VILA ISABEL – EMEI Fortunato P. de Jesus Santos – R. Dr. Nilo Machado,235

ALTO DO FAROL – Praça Cristo Redentor – Rua Elzo Piteri

CID.DAS FLORES – Pq. Clovis Assaf – JD das Flores- R. Pinheiro – em frente EE José Jorge

QUITAÚNA – EE. Cel.Antonio Paiva – Rua Ananias de Almeida,200

QUITAÚNA – Praça Pe. Caneles – R. Gal. Florencio

DIA 22/8 – QUARTA-FEIRA

CIPAVA – R. Jose Antonio Ibiapina com Viela Daniela Peres

CIPAVA – Praça 11 de Junho – R. Urias Eler de Melo ( creche e PS)

BELA VISTA/JD YPÊ – EMEF José Martiniano de Alencar – R. João de Deus,382

BELA VISTA – Parque José Agostinho da Silveira (ANTIGO EE GLÓRIA AZEDIA BONETTI)

B. VISTA/PETROLHÃO – Av. Monte Ararat,200

DIA 23/8 – QUINTA-FEIRA

JARDIM DAS FLORES – EE. Prof. Lucy Anna Carrozo Latorre – Rua Miosótis,431

KM 18 – Praça Joaquim dos Santos Ribeiro ( Praça do Samba)

VILA OSASCO – EE. Laerte José dos Santos – Rua Ciro dos Anjos,233

VILA OSASCO – Praça Oito de Maio – Av. Santo Antonio

PRES. ALTINO – Praça Dicran Echrefian – Av. Osvaldo Colino

DIA 24/8 – SEXTA-FEIRA

VILA YARA – Praça Thomaz Sacho

CAMPESINA – Estacionamento da PMO – Secretaria de Obras

UMUARAMA – EE. Ivan Fleury Meirelles/Diretoria de Ensino-Rua Geraldo Mouran

BONFIM – Praça Linda Kalamakian – Conjunto Residencial Hervy

MUTINGA (novo) – Av. Pres. Médici com R. Alemã ( Urubupungá)