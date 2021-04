Osasco já aplicou 80 mil doses de vacinas contra a covid-19

Osasco atingiu nesta terça-feira (6) a marca de 80 mil doses de vacinas contra a covid-19 aplicadas, anunciou o prefeito Rogério Lins (Podemos).

De acordo com o “Vacinômetro”, do governo do estado, em Osasco mais de 62 mil pessoas receberam a primeira dose do imunizante e quase 18 mil já receberam a primeira e a segunda doses.

Além do avanço na vacinação, Rogério Lins destacou que nos últimos dias têm diminuído as internações causadas pela covid-19 no município. “Outra excelente notícia, pelo 5º dia consecutivo, queda de novas internações”.

No entanto, o prefeito de Osasco ressaltou: “Um alerta importante, se relaxarmos nas medidas, podemos perder todo esse trabalho e todo o esforço no aumento de restrições das últimas 3 semanas. Osasco precisa de você!”.

Covid-19 em Osasco

De acordo com dados da Prefeitura, até a tarde de segunda-feira (5), Osasco registrava 37,1 mil casos confirmados da doença, com mais de 33,2 mil pacientes recuperados. A ocupação de leitos estava na casa de 83,4% nas UTIs e 67,1% nas enfermarias. O município já registrou mais de 1,4 mil mortes causadas pela covid-19.