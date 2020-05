Osasco já distribuiu 500 mil máscaras, que passam a ser obrigatórias em todo o estado a partir desta quinta (7)

A partir desta quinta-feira (7), o uso de máscara de proteção por quem circular pelas ruas passa a ser obrigatório em todo o estado, como medida de combate à disseminação do novo coronavírus (COVID-19). Cabe às prefeituras regulamentar a determinação do governador João Doria (PSDB).

Em Osasco, o item já é obrigatório por quem for usar transporte público ou entrar em estabelecimentos essenciais. Antes da regra começar a valer, a Prefeitura começou a distribuir máscaras de pano à população. Já foram entregues 500 mil, de um total de um milhão, segundo a administração municipal.

As equipes fazem a distribuição do acessório nos locais de Osasco onde há grande fluxo de pessoas, como nas proximidades de agências bancárias e Unidades Básicas de Saúde, terminais de ônibus, estações ferroviárias, feiras livres e também nas principais comunidades do município.

Além do uso das máscaras, o isolamento social e a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel são ações fundamentais no combate ao coronavírus.

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura, 1.403 pessoas testaram positivo para covid-19.