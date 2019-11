Osasco já soma mais de 6,1 mil empresas abertas em 2019

Osasco teve um total de 6.142 empresas abertas entre janeiro e setembro, das quais 3.839 de Microempreendedores Individuais (MEIs), segundo dados divulgados dia 21 pela Prefeitura.

Para apoiar o empreendedorismo, a cidade conta com a Casa do Empreendedor, vinculada à Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura. O órgão concentra em um só lugar diversos serviços para facilitar a vida do empresário.

A Casa, no Centro de Osasco, é uma das mais rápidas do país quando o assunto é abertura de empresas, com um tempo de cerca de 25 minutos para concluir a formalização, desde que haja a apresentação dos documentos necessários: RG, CPF, título de eleitor, certidão de casamento, comprovante de endereço e certificado de curso da área de atuação. O atendimento de Microempreendedores Individuais (MEIs) é gratuito.

O número de empresas abertas em Osasco aumenta a casa ano. Em nove meses deste ano, a cidade já igualou o de 2018.

“O objetivo é facilitar a vida de quem queira investir no município e fazemos isso diminuindo a burocracia e integrando processos e departamentos todos reunidos num só local. Quem quiser abrir sua empresa e estiver com os documentos em ordem sairá em condições de operar o seu negócio em poucos minutos”, destacou o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico (STUDE), Paulo Contim.

Osasco é uma das melhores cidades para se investir no país, segundo levantamento

Segundo pesquisa da Urban System/2019, encomendada pela revista Exame, Osasco ocupa o oitavo lugar no ranking das melhores cidades para se investir.

O município ocupa também a sexta posição no ranking do PIB do país (R$ 74 bilhões), à frente de várias capitais, e a segunda posição no PIB do estado de São Paulo. Osasco tem o segundo maior polo comercial do Estado: o Calçadão da Rua Antônio Agu e ruas próximas.

O município também é sede para grandes empresas, entre elas o Mercado Livre, iFood, Rodoborges, FEMSA, Dafiti (Marketplace), Uber (filial), HBR Aviação, Sem Parar e Bradesco, entre outras.

Serviço:

A Casa do Empreendedor de Osasco fica na rua Dr. Mariano J. Marcondes Ferraz, 260, Centro.