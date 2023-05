Osasco lança edital de processo seletivo com vagas de consultoria para projeto em parceria com a ONU

A Prefeitura de Osasco publicou na Imprensa Oficial de segunda-feira (2) a abertura de dois editais de processo seletivo em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para o projeto “Desenvolvimento Osasco com Inclusão e Igualdade”. Cada edital prevê uma vaga de consultoria nacional de pessoa física.

O primeiro edital é destinado ao desenvolvimento de implementação de práticas de cultura cidadã no contexto da agenda dos objetivos do desenvolvimento sustentável disseminada no município. Ou seja, o consultor deverá subsidiar tecnicamente o planejamento e a implementação de processos contínuos e permanentes de monitoramento e metas da prefeitura, através de ações de formação e capacitação para servidores e sociedade civil.

O segundo edital visa a elaboração e implementação de programas-piloto de “Gestão de Intersetorialidade”. Nesse caso, o consultor deve ter experiência em gestão de políticas públicas, com ênfase em políticas intersetoriais, para subsidiar tecnicamente o planejamento e a implementação de uma rede de articulação de pessoas de diferentes setores com saberes diversos.

“O objetivo é enfrentar problemas complexos por meio da construção de ações intersetoriais, de forma a trabalhar, governar e construir políticas públicas que possibilitem a superação da fragmentação dos conhecimentos e das estruturas sociais para produzir efeitos mais significativos à população”, explica a administração municipal de Osasco.

Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de maio deste ano através do e-mail: pnud.seplag@osasco.sp.og.br, onde devem enviar currículo em formato PDF e em Língua Portuguesa. No campo “assunto” do e-mail deverá constar “Projeto PNUD BRA/22/017 – Edital 01/2023”, para identificação da vaga a que se candidata.

Os arquivos corrompidos ou com defeitos que impeçam a visualização não serão considerados e as candidaturas que não atenderem a tais requisitos serão desconsideradas. Todos os detalhes do edital podem ser conferidos no edital publicado no IOMO (02/05 – número 2.433, páginas de 7 a 10).

Para mais informações e consultas ao edital e anexos disponíveis, acesse o site do PNUD em https://acessoexterno.undp.org.br/Jobs.