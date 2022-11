Osasco lança o Conecta Oz para inclusão digital de 24 mil alunos e professores

A Prefeitura de Osasco lançou nessa segunda-feira (21) o Conecta Oz, programa que fará a integração e a inclusão digital de alunos e professores da rede municipal. O prefeito Rogério Lins participou da cerimônia no Centro de Formação acompanhado dos secretários municipais Cláudio Piteri (Educação) e Luciano Camandoni (Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico), dos vereadores Adauto Tô Tô e Délbio Teruel, além do diretor de Novos Negócios da Arlequim Technologies S/A, parceira do projeto, Paulo Mello.

Na primeira etapa serão beneficiados 4 mil professores e 20 mil alunos, a partir do 3º ano do ensino fundamental.

O Conecta Oz disponibilizará kits a professores e alunos contendo computador físico e acesso virtual (em nuvens) e comunicação de dados móveis 3G/4G.

A iniciativa foi desenvolvida em parceria entre as secretarias de Educação e de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico.

O aluno receberá um notebook e um equipamento modem para conexão à internet e, por meio destes equipamentos, terá acesso ao computador virtual. No computador virtual, que será atualizado constantemente, o aluno contará com internet de excelente desempenho para pesquisas e estudos.

Já o professor terá acesso a softwares de comunicação, programas pedagógicos e soluções educacionais de apoio. Além disso, poderá realizar o lançamento de notas, frequências, registro de compromissos em agenda e registro de comunicados aos alunos.