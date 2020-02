Osasco lança programa de solidariedade às vítimas da chuva

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Osasco vai lançar, na noite desta quarta-feira (12), o “Programa Acolher” para ajudar as vítimas das fortes chuvas que atingiram a cidade na madrugada da última segunda-feira (10).

São mais de 80 famílias desabrigadas, principalmente da região do Morro do Socó, onde houve um deslizamento no qual um menino de 8 anos ficou soterrado. Ele segue na UTI.

A corrente de solidariedade será voltada para mobilizar comerciantes, empresários e representantes da cidade para que possam contribuir com doações de roupas, calçados, alimentos, produtos de higiene pessoal, eletrodomésticos e materiais de construção.

O lançamento do “Programa Acolher” acontecerá no Auditório do Fundo Social de Solidariedade, que fica na avenida Lázaro de Mello Brandão, 140, Vila Campesina.