Osasco lança tecnologia de rastreamento no combate a violência contra a mulher

Na tarde de terça-feira (9), o prefeito Rogério Lins lançou oficialmente em Osasco a Campanha Municipal de Conscientização e Combate a Violência Contra a Mulher (lei n°4.899/18).

A campanha osasquense, que tem como tema “Violência Contra a Mulher, Todos e Todas Metem a Colher”, em alusão ao mês do Agosto Lilás e o aniversário da Lei Maria da Penha, teve como destaque o lançamento da tecnologia de rastreamento no combate a violência contra a mulher, política pública que irá intensificar o combate, enfrentamento e proteção as mulheres vítimas de violência.

Trata-se do aplicativo Siim Protege, que tem por objetivo dar mais segurança as mulheres vítimas de violência doméstica e mais velocidade ao atendimento das ocorrências.

O aplicativo será disponibilizado para as vítimas que já são atendidas pela Lei Maria da Penha e que possuem medidas protetivas. Essas mulheres receberão um link e farão o cadastro para utilizar a ferramenta.

Osasco é o primeiro município da região a lançar a ferramenta, uma parceria entre Secretaria Executiva de Política para Mulher e Promoção da Diversidade – SEMUD integrado com a Guardiã Maria da Penha, a Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Seguranças e Controle Urbano, além do apoio do outros órgãos importantes como a Delegacia da Mulher, da Delegacia Seccional, além do Ministério Público e Judiciário, poderes que compõem a rede de atendimento na aplicação da proteção e garantia de direitos das mulheres.