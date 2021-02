Osasco: microempreendedores podem obter empréstimos de até R$ 20 mil com juros baixos no Banco do Povo

Microempresário ou trabalhador informal do município pode obter empréstimo vai de R$ 200,00 a R$ 20 mil, com taxas de juros que variam de 0,35 a 0,55% ao mês

A agência Osasco do Banco do Povo Paulista oferece concessão de microcrédito ao microempresário ou trabalhador informal do município. O valor do empréstimo vai de R$ 200,00 a R$ 20 mil, com taxas de juros que variam de 0,35% a 0,55% ao mês.

publicidade

Trata-se de um programa de microcrédito produtivo do Governo do Estado realizado em parceria com a Prefeitura, por meio do Centro Público de Economia Solidária, como o objetivo de promover a geração de emprego e renda, através da concessão de microcrédito para o desenvolvimento econômico.

O Banco do Povo está localizado dentro do Centro Público de Economia Solidária, da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda da Prefeitura de Osasco, na Rua Minas Bogasian, 291, Centro.

publicidade

Com o financiamento, o microempreendedor pode, por exemplo, ter um ciclo mais produtivo de sua atividade, fazer e-commerces de venda online, gerar emprego e mais renda, contribuindo ainda com a economia local.

Os interessados podem entrar em contato com o Banco do Povo pelo telefone (11) 3683-8944 para obter mais informações. Se preferir, pode acessar o site www.bancodopovo.sp.gov.br ou enviar e-mail para osasco@bancodopovo.sp.gov.br

publicidade

Serviço

Concessão de Microcrédito – Banco do Povo de Osasco

Endereço: Rua Minas Bogasian, 291 – Centro

Telefone: 3683-8944 – E-mail: osasco@bancodopovo.sp.gov.br / www.bancodopovo.sp.gov.br

Público alvo: EI (Empreendedor Informal) e MEI (Microempreendedor Individual)