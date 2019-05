Osasco: nova sede da 2ª Cia da PM, no Jd. D’Abril, será inaugurada dia 1º

No dia 1º de junho, sábado, a Prefeitura de Osasco inaugura a nova sede da 2ª Cia do 14º Batalhão da Polícia Militar. A unidade foi construída no Jardim D’Abril, em frente ao campo do Santa Cruz e à Cemey Nelly Grizi Oliva, na Rua Maria Grandin dos Santos.

A obra é uma parceria entre a Prefeitura de Osasco e a Polícia Militar, e foi executada pela Consplanno, empresa ligada ao Grupo Rezek.

A 2ª Cia do 14º Batalhão da Polícia Militar conta com mais de 200 PMs, que vão ajudar a aumentar a segurança na região do Jardim D’Abril, avalia o prefeito Rogério Lins. “Isso será muito bom para nossa cidade, que contará com reforço na segurança pública”, afirmou ele, no lançamento do projeto da nova sede, em outubro.

Desde junho de 2017, a 2ª Cia funcionava provisoriamente na sede do 14º Batalhão da Polícia Militar, no Bela Vista, após ser desalojada de seu endereço na Vila Yara. A Prefeitura e a PM vinham buscando uma alternativa para alocar a unidade. Com a construção da nova sede, amplia-se a segurança na região e também há redução de gastos com a locação de imóveis, afirma a administração municipal osasquense.

“A construção da nova sede é mais uma grande parceria entre o estado e o município. Para nós, policiais militares, representa a valorização do nosso trabalho. Para a sociedade, a garantia de mais acesso aos nossos serviços”, disse o tenente-coronel Luiz Antônio Rosa, comandante do 14º BPMM, no lançamento do projeto da nova sede.

Serviço

Inauguração da nova sede da 2ª Cia da PM

Dia: 1º/6

Horário: 10 horas

Rua Maria Grandin dos Santos, s/nº – Jardim D’Abril