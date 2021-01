Osasco oferece aulas gratuitas de ballet para crianças e ginástica multifuncional pela internet

A Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (SEREL) da Prefeitura de Osasco desenvolve desde o ano passado aulas online para os munícipes se exercitarem sem a necessidade de saírem de casa em tempos de necessidade de isolamento social devido a pandemia de covid-19. Esta semana, foram abertas inscrições para as aulas do baby class (Ballet), voltado às crianças de 3 a 4 anos.

As aulas serão ministradas ao vivo pelo aplicativo Zoom pela professora Jessica Uiyvari, sempre às segundas e quartas-feiras, das 13h45 às 14h30, e às sextas-feiras, das 14h às 14h45. “A vantagem de fazer aulas pelo Zoom é que tenho contato direto com os alunos e posso fazer as correções ao mesmo tempo em que ele está praticando a atividade”, comentou Uiyvari.

Outro exemplo são as aulas de ginástica multifuncional, ministradas pela professora Damaris Gama que, semanalmente, realiza aulas online por meio das redes sociais da Serel (facebook), sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, às 9h, para o público em geral.

Como participar das atividades oferecidas pela Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer de Osasco:

Os interessados em conhecer a programação e as atividades exercidas podem entrar em contato com a Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer no telefone (11) 3654-062 – Ramal 232. Todas as atividades são gratuitas.

“Nossa intenção é dar opções para nossos cidadãos, de todas as faixas etárias. Gostaríamos de voltar 100% com as aulas presencialmente, mas o momento ainda requer atenção e cuidados”, ressaltou o secretário de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara.