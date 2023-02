O Fundo Social de Solidariedade de Osasco está com as inscrições abertas nesta quarta-feira (1º) para o curso gratuito de manicure e pedicure.

São oferecidas 60 vagas por turno (manhã e tarde). Podem participar moradores de Osasco que tenham 18 anos ou mais.

As inscrições devem ser feitas somente hoje por meio do preenchimento deste formulário (Curso de Manicure & Pedicure) e serão encerradas quando todas as vagas forem preenchidas.

