Osasco oferece cursos de qualificação profissional online gratuitos

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, oferece cursos de qualificação profissional online gratuitos, em parceria com a Faculdade de Tecnologia (Fatec), do governo do estado.

As oportunidades são destinadas às pessoas que desejam se recolocar no mercado de trabalho ou que estão em busca de qualificação profissional e desejam aproveitar o período de pandemia de covid-19 para estudar.

Entre as opções de cursos estão Atendimento ao Cliente, Auxiliar de Logística, Auxiliar Administrativo, Portaria, Técnica de Vendas, Empreendedorismo e Comunicação. Há ainda as oficinas de Processo Seletivo e Elaboração de Currículo.

Inscrições nos cursos gratuitos em Osasco

Para participar, é necessário acessar a plataforma virtual da Secretaria e preencher o formulário de inscrição. Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais da Secretaria ou pelo telefone (11) 3653-1133.