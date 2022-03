Osasco oferece cursos gratuitos de auxiliar de logística, finanças pessoais e outros 9

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco, em parceria com a Fatec, abre mensalmente vagas em cursos online gratuitos de qualificação profissional. As inscrições para os cursos oferecidos neste mês de março começam segunda-feira (7).

publicidade

Desta vez, serão abertas vagas em cursos de auxiliar de logística, técnicas de vendas, atendimento ao cliente, auxiliar administrativo, básico em informática, portaria, empreendedorismo e gestão de qualidade, técnicas de liderança, gestão de processos e finanças pessoais.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site www.setre.cursos.fatecosasco.edu.br, onde será necessário criar login e senha. Após inscrição, que poderá ser realizada a partir de segunda (7), basta ficar atento às datas de liberação do conteúdo do curso escolhido.

publicidade

No dia 14 estarão liberados os conteúdos dos cursos de Auxiliar de Logística, Técnicas de Vendas, Atendimento ao Cliente e Auxiliar Administrativo. No dia 10, tem liberação do conteúdo do curso Básico de Informática. No dia 21, estarão disponíveis os conteúdos dos cursos de Portaria, Empreendedorismo e Sistema de Gestão de Qualidade. Já no dia 28, será a vez do conteúdo dos cursos de Técnicas de Liderança, Gestão de Processos e Finanças Pessoais.