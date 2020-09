Osasco oficializa projeto Guardiã Maria da Penha

O município de Osasco aderiu oficialmente o Projeto Guardiã Maria da Penha, política pública criada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) para o combate à violência de gênero. Com isso, o estado passa a ter 21 municípios inclusos no programa.

“Quero agradecer ao Ministério Público por essa importante iniciativa. Hoje é um dia histórico para a nossa cidade”, declarou o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), durante cerimônia virtual que marcou a assinatura do Termo de Compromisso entre o Ministério Público e a cidade.

Lins chamou a atenção para o aumento no número de casos de violência contra a mulher. Para ajudar no combate à violência de gênero, a administração municipal pensa em instalar uma casa de passagem, para que as vítimas possam deixar suas casas e ficar em segurança. O lançamento de um aplicativo com botão de pânico para proteger as osasquenses também foi citado por Lins.

“Esse é um grande passo. O Projeto Guardiã Maria da Penha vai fazer com que Osasco avance no combate à violência doméstica”, declarou o procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo, no evento, que foi realizado em ambiente virtual.

O Projeto Guardiã Maria da Penha consiste na utilização da Guarda Municipal na proteção a mulheres vítimas de violência de gênero que obtiveram medidas protetivas contra o seu agressor.

Em Osasco, a vereadora Ana Paula Rossi (PL) apresentou o projeto de lei que instituiu a iniciativa, sancionado pelo prefeito há poucos meses. Para auxiliar nos trabalhos, o município conta ainda com uma viatura da GCM exclusiva para atender ocorrências oriundas do Guardiã Maria da Penha.

