Osasco participa da “Semana de Governo Aberto”

A Prefeitura de Osasco está participando da Semana de Governo Aberto, evento internacional anual promovido pela Open Government Partneship (OGP), que reúne mais de 60 países em mais de 200 eventos entre palestras, oficinas e rodas de conversas.

publicidade

O evento começou na terça-feira (17) e segue até essa sexta-feira (20), com uma programação totalmente virtual.

As Prefeituras de Osasco e de São Paulo, o governo do estado de Santa Catarina e a Controladoria Geral da União (CGU) participam com a apresentação de práticas, ferramentas e estratégias que utilizam para materializar os princípios de governo aberto em procedimentos de rotina e desenhos de políticas públicas.

publicidade

Em sua participação, na abertura, o prefeito Rogério Lins (Pode) destacou a importância da agenda de Governo Aberto como pilar fundamental para a democracia, além de ressaltar a importância da construção conjunta com os governos municipais, estaduais e federal. “Desde 2017, estamos construindo uma cidade mais aberta, transparente e participativa nas tomadas de decisão das políticas públicas que marcam o desenvolvimento econômico e social do nosso município”, disse.

“Em 2020, a Prefeitura de Osasco ingressou na parceria internacional de governo aberto (OGP) e assumiu o compromisso de co-criar, com a sociedade civil, conselhos municipais e servidores públicos, o primeiro plano de ação de governo aberto. É com muita honra que a prefeitura vem trabalhando de forma colaborativa com o governo do Estado de Santa Catarina, a Prefeitura de São Paulo e a Controladoria Geral da União para que essa cultura de governo aberto esteja presente em todo o Brasil”, completou Lins.

publicidade

Entre as ações do governo aberto, Osasco criou o Departamento de Governo Aberto e Fortalecimento da Cidadania, lançou uma história em quadrinhos para explicar o que é orçamento público, atualizou a lei de acesso à informação, criou o órgão de controle interno, entre outros.

O segundo dia da Semana de Governo Aberto contou com a presença do secretário executivo de Projetos e Cidade (PróCidade/SEPLAG), Carlos Sandler, que apresentou o processo e também os desafios para fazer a construção participativa da revisão do Plano Diretor da cidade de Osasco.

A atividade contou com a participação de representantes da sociedade civil de Osasco e teve como porta voz na mesa, Roberto Lelis, presidente da Associação de Apoio ao Adolescente e à Família Mundo Novo, que destacou a importância da participação social para orientar o governo sobre as reais demandas sociais e soluções inovadoras vindas de quem vive diariamente a cidade. Priorizou duas principais demandas: a necessidade de moradias para pessoas de baixa renda e também a descentralização dos equipamentos públicos, já que para muitas pessoas o valor para se deslocar até a região central acaba sendo muito custoso em relação à sua renda.

Programação

A Semana de Governo Aberto terá a participação do secretário de Finanças, Bruno Mancini, e da diretora do departamento de Governo Aberto e Fortalecimento da Cidadania, Milena Coimbra, nessa sexta-feira, 20 de maio, às 10h e 14h30, respectivamente.

Para Milena Coimbra, diretora do Departamento de Governo Aberto e Fortalecimento da Cidadania da Prefeitura de Osasco, a expectativa é a de que essa semana traga novos horizontes para o desenvolvimento da sociedade.

A programação pode ser acompanhada, ao vivo, pelo canal do Youtube da Controladoria Geral da União.

A agenda completa das atividades está disponível no site: https://www.gov.br/cgu/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/eventos/semana-de-governo-aberto