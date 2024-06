Osasco participa do Brasileiro de Karatê

A delegação osasquense de karatê participa, neste sábado (8), do Campeonato Brasileiro de Karatê Goju-Ryu, em Santana do Parnaíba. Participarão do evento cerca de 300 atletas de diversos estados brasileiros.

Osasco será representado por 22 atletas, sendo sete da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel). São eles: Altair Dias Jr., Dominyque Novais, Elber Alencar, Luís César Mendonça, Roberto Jesus, Radamerson Alves e Yasmin Veronesi.

O evento vale vaga para o Campeonato Sul-Americano Goju-Ryu, que será realizado em outubro, no Chile.

“Nossa seleção osasquense de karatê vem se destacando nos últimos eventos em que participou com resultados positivos. Isso se deve ao preparo físico e técnico que desenvolvemos nas academias da Serel de forma gratuita”, disse o técnico Gilberto Schavareto.