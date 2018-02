Osasco participará da Copa São Paulo de Tatame 2018 de kickboxing

A cidade de Osasco será representada na Copa São Paulo de Tatame 2018 de Kickboxing, em uma parceria da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (SEREL) com a academia A2F Arena Osasco.

A competição reunirá os melhores atletas do país nas categoria sub-17, adulto, e na sub-categoria máster. Serão disputadas as modalidades Point Fighting, Light Contact e Kick Light.

A Copa São Paulo de Tatame 2018 de Kickboxing será disputada no dia 24 de fevereiro, no Ginásio Waldemar Blatkauskas, situado na Rua Treze de Maio, esquina com a Av. Independência, Piracicaba – SP.

Os atletas que representarão Osasco nesta competição foram campeões do Campeonato Sul-americano de Kickboxing no ano de 2017, em Foz do Iguaçu – PR, onde conquistaram 12 medalhas, 8 de ouro, 1 de prata e 3 de bronze.