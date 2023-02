Osasco pega o Minas amanhã (9) fora de casa buscando permanecer na vice-liderança da tabela

Após o revés da desclassificação na Copa do Brasil, quando perderam em casa para o Sesc Rio na sexta-feira passada, o Osasco Vôlei volta seu foco novamente para a Superliga Feminina, e precisa continuar vencendo para manter a vice-liderança na tabela. O duelo contra as mineiras é nessa quinta-feira (9), às 21h30, lá em Minas Gerais.

Osasco e Minas estão empatados na classificação, mas Minas leva vantagem em número de sets vencidos.

Na briga direta pela vice-liderança, é um jogo decisivo.

A partida desta quinta será o segundo confronto entre Osasco e Minas na temporada. No primeiro turno, dia 15 de novembro do ano passado, no ginásio José Liberatti, as comandadas do técnico Luizomar ganharam com o placar de 3 sets a 1. “O Minas tem uma grande equipe, é o atual campeão da Superliga e nunca é fácil jogar contra elas em Belo Horizonte. Mas confiamos no trabalho feito exaustivamente, dia após dia, e no potencial desse grupo. Vamos dar o nosso melhor e lutar por mais três pontos”, disse o treinador Luizomar de Moura.