Osasco pega o Sesc Flamengo em casa pela Copa do Brasil de Vôlei

O Osasco Vôlei, que vem embalado com uma sequência de vitórias na Superliga de Vôlei, enfrenta mais uma vez o Sesc Flamengo RJ, um de seus principais adversários no pais, nessa quinta-feira (2), às 21h30, pela Copa do Brasil de Vôlei, competição formada apenas com os oito melhores classificados da Superliga 2022/2023.

O jogo será no Ginásio José Liberatti.

No último confronto entre as duas equipes, no último dia 13, deu Osasco, por 3×1.

O vencedor desse jogo, válido pelas quartas de final da competição, pega o vencedor do duelo entre Minas Tênis Clube x Pinheiros, partida que será disputada no dia 3, às 21h. Porém, os confrontos das semifinais ocorrem somente em março.